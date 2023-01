Aluna tirou zeros de pagamento para tentar enganar lotérica

A estudante Alicia Dudy Muller Veiga, acusada de ter desviado quase R$ 1 milhão do fundo que seria utilizado para custear a formatura de uma turma de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), teria tirado os zeros de uma transferência que fez para uma casa lotérica como forma de tentar ludibriar o estabelecimento. A informação foi confirmada pelo delegado Miguel Ferreira da Silva.

De acordo com o policial, há indícios de que Alicia tenha usado o dinheiro desviado da formatura para fazer apostas na loteria. O delegado informou que, em abril de 2022, a estudante começou a fazer jogos na Lotofácil de cerca de R$ 10 mil cada que, até julho do ano passado, já somavam R$ 461 mil. As apostas seriam um modo de, segundo a polícia, ganhar a confiança dos funcionários.

Foi então que, também em julho, a jovem teria tentado aplicar um golpe na lotérica ao solicitar R$ 891,5 mil em apostas. Em determinado momento da transação, ao ser confrontada sobre o pagamento, ela apresentou um comprovante de R$ 891,53, ou seja, sem os zeros equivalentes ao milhar. Iniciou-se então uma discussão, mas Alicia ainda conseguiu levar R$ 193 mil em apostas.

– Ela tirou os zeros, tentando iludir os funcionários. Eles perceberam, houve uma pequena discussão, mas ela já estava na posse de cinco jogos de 20 dezenas, cada jogo era de aproximadamente R$ 38 mil, então ela pegou esses jogos e se mandou. A lotérica teve um prejuízo de R$ 193 mil – disse o delegado Miguel Ferreira da Silva.

Atualmente, existem duas investigações distintas contra Alicia: uma no 16° Distrito Policial, na Zona Sul de São Paulo, que apura crime de apropriação indébita, relativo ao dinheiro da formatura, e o outra na Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro contra a lotérica.

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação/USP