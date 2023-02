Alunas concluem curso Básico de Corte e Costura pelo programa Donas de Si

Quinze alunas concluíram o curso Básico de Corte e Costura, pelo programa de qualificação profissional Donas de Si, da Prefeitura de Belém, nesta sexta-feira, 24. Com isso, o programa já chega a 1.076 pessoas atendidas pelo serviço gratuito, que oportuniza aprendizados voltados à geração de renda imediata.

O Banco do Povo de Belém, órgão municipal por meio do qual a ação é realizada, vai abrir inscrições para 15 novas turmas de 13 cursos, ofertando o total de 225 vagas nas áreas de informática, estética, moda, gestão e gastronomia.

Corte e custura

A pescadora e ribeirinha Silvana Cabral, de 47 anos, que mora na ilha Rio Pratiquara, na ilha de Mosqueiro, realizou viagens diárias de rabeta e ônibus para aprender corte e costura no Donas de Si. “A minha mãe costurava em máquina de pedal. Hoje, eu tenho três máquinas. Quis aprender para fazer roupas para a minha família mesmo e também para ensinar na associação de pescadores, onde compartilhamos nossos conhecimentos”, conta.

Durante o curso, ela confeccionou uma saia e uma blusa. “Nem dá pra acreditar que fui que fiz”, destaca. Essa foi a segunda turma de Básico de Corte e Costura realizada este mês.

Agregar valor ao trabalho

“Sempre tive vontade de aprender a costurar. Quando soube dessa oportunidade, fiquei entusiasmada. Vai agregar valor ao meu trabalho”, comemora a artesã e empreendedora Vera Siqueira, de 57 anos, que mora no bairro da Cidade Velha.

Outras alunas elogiaram o fato de terem feito o curso de qualidade de forma gratuita. As aulas ocorreram no laboratório de moda do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio do contrato firmado com o Banco do Povo, da Prefeitura de Belém.

Crédito solidário

A coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém, Georgina Galvão, foi até a sala de aula cumprimentar as alunas. “Ficamos muito felizes que vocês tenham concluído o curso. No Banco do Povo também oferecemos também o crédito solidário com pagamento parcelado e juros baixosm para quem deseja empreender, inclusive, para quem quiser comprar a máquina de costura”, ofereceu.

Neste mês de fevereiro, também foram finalizadas as turmas de “Preparo de Hambúrguer Gourmet”, “Corte de Cabelo: Tendências Atuais” e “Formação de Preço a Vendedor”.

“O curso foi excelente, abriu possibilidades para benefício próprio e para empregar no mercado de trabalho”, conta Débora Figueiredo, 42 anos, do bairro da Cremação, que cursou “Corte de Cabelo”. Ela trabalha como manicure em domicílio e vai agregar o serviço de cabeleireira.

“Gostei bastante do curso. Apesar de ter sido gratuito, foi perfeito, instalações perfeitas, cozinha maravilhosa, professor maravilhoso”, destaca a empreendedora Cleide Abranches, de 42 anos, de Batista Campos. Ela possui um trailer de venda de chapa mista e vai acrescentar o hambúrguer gourmet no cardápio.

Novos cursos

As inscrições para novos cursos serão realizadas de forma presencial, na sede do Banco do Povo de Belém (Av, Nazaré, 69, esquina com a Tv Quintino Boicaúva), nos próximos dias 28 de março (terça-feira), 1° e 2 de março (quarta e quinta-feiras), das 8h às 14h. O candidato deve optar por apenas um curso e ficar atento à data de inscrição para o curso pretendido.

No dia 28 de março, haverá inscrição para os cursos de “Técnicas de Costura: Consertos e Ajustes” (a turma terá aulas no período de 06 a 16/03, de segunda à sexta-feira, das 8 às 12h), “Maquiagem para Pele Negra” (de 6 a 17/03, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30), “Unhas de gel” (de 6 a 23/03, de segunda à sexta-feira, das 18h3 ás 21h30), “Empreendedorismo Digital” (de 6 a 24/03, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30) e “Gestão e Prática Logística no E-Commerce” (de 6 a 20/03, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30).

No dia 1° de março, a inscrição será para os cursos de “Ferramentas de Marketing Digital” (aulas de 6 a 13/03, de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 21h30), “Confecção de Bolsas em Tecidos” (de 8 a 21/03, de segunda à sexta-feira, das 14 ás 18h), “Modelagem em Malha” (de 13/03 a 19/04, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 18h30 s 21h30), “Maquiagem para Festas” (de 13 a 24/03, de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 12h30) e “Tranças e Penteados” (de 18 a 27/03, às segundas, terças e quartas-feiras, das 18h30 às 21h30).

E no dia 2 de março, a inscrição será para os cursos de “Manutenção de Notebook” (de 20/03 a 26/04, de segunda à sexta-feira, das 14 às 18h), “Excel” (de 20/03 a 11/04, de segunda à sexta-feira, das 8 ás 12h), “Doces para Festas” (de 27/03 a 04/04, de segunda à sexta-feira, das 18h30 às 21h30) e “Gestão e Prática Logística no E-Commerce” (20/03 a 03/04, das 8h30 ás 12h30).

Serão ofertadas 15 vagas para cada uma dessas turmas, sendo 30 vagas para Excel. As aulas serão realizadas nas instalações do Senac.

Mais informações sobre os cursos estão disponíveis no site do Banco do Povo e pelo telefone/ Whatsapp (91) 98420-0491.

