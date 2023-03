Alunas que zombaram de colega de 45 anos deixam a faculdade

As três estudantes de uma universidade particular de Bauru, no interior de São Paulo, que zombaram de uma colega pelo fato de ela ter mais de 40 anos desistiram da graduação. A informação foi confirmada, na manhã desta quinta-feira (16), pela Unisagrado, instituição onde elas estudavam.

A instituição privada informou que um processo disciplinar foi aberto para apurar a conduta das alunas Giovana Cassalatti, Beatriz Pontes e Bárbara Calixto, mas que, durante o processo, as três solicitaram a desistência do curso de Biomedicina. Em razão disso, a faculdade informou que o processo “perdeu o objeto” e foi finalizado.

SOBRE O CASO

As três alunas do curso de Biomedicina da Unisagrado causaram revolta nas redes sociais por causa de um vídeo sobre uma colega de classe de mais de 40 anos de idade. A publicação começou a gerar repercussão na web no último dia 11 de março.

– Quiz do dia: como desmatricula uma colega de sala? – pergunta uma das estudantes, no início de um vídeo.

A gravação foi, inicialmente, publicada no close friends do Instagram, uma ferramenta para publicar os stories da rede social apenas para um grupo pequeno de pessoas. Contudo, algum desses amigos divulgou o conteúdo.

