Aluno ataca estudantes com gás de pimenta em faculdade

Nesta quarta-feira (22), um estudante universitário atacou outros alunos com gás de pimenta. O caso aconteceu em São Luís, Maranhão. As informações são do G1.

Houve correria na faculdade. O suspeito teria tido um ataque de fúria. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram estudantes atingidos sendo ajudados por colegas.

O aluno foi contido por outros universitários. Ele foi amarrado em uma cadeira e acabou sofrendo um ferimento na cabeça.

A Polícia Militar (PM) foi acionada. Ainda não há informações sobre a motivação do ataque. A Polícia Civil investiga o caso.

A Faculdade Anhanguera Pitágoras se manifestou sobre o episódio e disse que abriu uma sindicância interna.

– A instituição esclarece que está acompanhando o caso e prestando assistência necessária aos envolvidos. Além disso, a faculdade informa que abriu sindicância interna a fim de apurar o ocorrido e tomar as medidas cabíveis de acordo com o seu código de conduta e regimento da instituição. Por fim, a marca ressalta que não compactua com nenhum tipo de violência e reforça o seu compromisso com o respeito, segurança e bem-estar de seus professores, colaboradores e alunos – apontou a instituição em nota.

