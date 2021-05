Aluno da rede estadual conquista medalha de prata no campeonato de atletismo

O estudante Elias Oliveira dos Santos, de 16 anos, da Escola Estadual Profª Izabel Amazonas, localizada no município de Ulianópolis, sudeste paraense, conquistou a medalha de prata no Campeonato Nacional de Desenvolvimento do Atletismo Prevent Senior Sports de Atletismo Sub-20, realizado no último sábado (22), em São Paulo.

Elias Oliveira competiu na prova de 800 metros livres, na categoria júnior e alcançou a marca de 1.53’.13, garantindo o segundo lugar ao atleta. O jovem agradeceu a oportunidade e disse se sentir honrado por representar o Estado e a escola pública.

“Estou me sentindo honrado de representar o meu Estado e a escola pública. A medalha veio no momento certo e é gratificante ter ganhado essa segunda colocação em uma categoria acima da minha”, disse o atleta.

Por meio do Núcleo de Esporte e Lazer (NEL), vinculado à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), alunos da rede estadual recebem incentivos e práticas que fomentem a prática esportiva, além da inclusão social.

Elias também comenta da responsabilidade de representar o Pará em nível nacional e já visa outros campeonatos e tem como meta campeonatos mundiais.

“Minha meta agora é o Mundial Sub-18, o Sul-Americano e também o Pan-Americano. Desde o início, eu acompanhava grandes atletas pela televisão e hoje eu os vejo pessoalmente, falando que eu tenho futuro no esporte. Eu digo para todos os alunos da escola pública que não desistam, porque apesar de não ser fácil, com dedicação e esforço, conseguimos alcançar nossos objetivos, finalizou o aluno.

Thiago Santos, pai do jovem atleta, conta que Elias sempre gostou de praticar esportes e desde o início recebeu o incentivo dos pais que também foram atletas. O pai conta que além de incentivador do filho, também é treinador, e explica que a paixão pelo esporte surgiu quando ele observava os pais treinando.

“É algo que ele gosta muito de praticar, porque desde jovem ele sempre viu a mim e a mãe dele praticando o esporte, então desde novo ele criou essa paixão pela prática do esporte”, Thiago complementa ainda que é o próprio patrocinador do jovem, “o sonho dele também é o meu, além de pai, sou o patrocinador e o treinador dele. O tratamento é o mesmo que eu daria para qualquer outro atleta”, ressaltou o pai do atleta.

