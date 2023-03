Aluno que matou professora ameaçou colega por mensagem

Em fevereiro, um adolescente de 12 anos, aluno da escola estadual José Roberto Pacheco, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, foi ameaçado pelo responsável pelo ataque à escola na capital paulista que deixou uma professora morta e quatro feridos.

O autor do crime estava estudando em Taboão após pedir transferência da escola Thomázia Montoro, na Vila Sônia, onde estudava anteriormente.

Na época, ele enviou uma foto de uma arma para o colega e escreveu: “Já estou preparado, você vai morrer. Aproveita esse mês”.

Na conversa, o autor do ataque diz que foi contratado por outra pessoa para matar o colega. Ele só não esperava que o menino mostraria a conversa para sua mãe e ela resolveu denunciar para a escola.

– Vou na escola hoje mostrar o tipo de conversa que você tem com as pessoas. Aqui ninguém tem medo de você não. Tá pagando de armado mandando mensagem para outros a troco de nada? Vou te mostrar como a vida funciona – escreveu a mãe do aluno ameaço.

O adolescente então pede desculpa e diz que tem medo de seus pais, implorando para que o assunto não seja levado para a escola. Ele também diz que estava tendo um ataque de ansiedade após a resposta da mãe do colega.

A direção da escola estadual José Roberto Pacheco fez um boletim de ocorrência contra o adolescente e então ele voltou a estudar na escola Thomázia Montoro, onde efetuou o crime nesta segunda-feira (27).

Fonte: Pleno News/Foto: Divulgação