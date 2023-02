Alunos da Escola Pública de Belém viralizam na web após divulgarem suas notas acima de 700 na Redação

Alunos da Escola Estadual Albanízia de Oliveira Lima, em Belém, viralizaram após a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Nada mais do que 70% dos estudantes tiraram notas acima de 700 pontos na redação do concurso. Os alunos tiraram uma foto com suas respectivas notas, e a imagem não demorou muito para viralizar nas redes sociais.

O resultado desses candidatos na prova do Enem reforça a importância dos investimentos assegurados pelo Governo do Estado na rede estadual de ensino do Pará. Nos últimos quatro anos, ao todo, foram reconstruídas e entregues 117 escolas no Estado, o que representa a entrega de uma unidade a cada 12,5 dias.

A maior nota na redação foi do aluno Luiz Gonzalez, de 17 anos, ele fez 980 pontos, ele comenta sobre como foi sua reação quando ficou sabendo sobre seu desempenho.

“Eu não esperava tirar uma nota tão alta, quando vi foi um choque de alegria, especialmente, quando vi também todos os meus amigos com notas excelentes. Não tenho palavras para me expressar o que senti, só posso agradecer por todo o apoio de profissionais competentes que me ajudaram a alcançar esse resultado”, disse.

A professora Ione Franco, especialista em abordagem textual pela Universidade Federal do Pará (UFPA), é a idealizadora do projeto ‘Construção e Reconstrução do Texto’, uma metodologia que trabalha o passo a passo da construção do texto dissertativo-argumentativo. Uma das estratégias é fazer com que o mesmo texto seja reescrito dezenas de vezes até o resultado final, parar estimular o olhar crítico de acada aluno, individualmente.

“Eu não avanço, por exemplo, da introdução para o desenvolvimento, sem todos os meus alunos terem entendido como se faz, de fato, a parte inicial. Atendo individualmente uma média de 45 alunos por turma, após uma explicação geral. Levar em conta as singularidades no aprendizado é fundamental. Eles se dedicam, reconstroem textos trocentas vezes, aprimorando a escrita. É cansativo, mas o nosso propósito é mostrar que todo e qualquer aluno, independentemente de qualquer escola, da condição financeira, do lugar onde mora, pode construir a vida brilhantemente com base na educação”, afirma a professora.

Foto: David Alves / Ag Pará