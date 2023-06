Alunos da Fundação Carlos Gomes vão interpretar músicas de clássicos do cinema 

Nesta próxima quarta-feira (07), os alunos do Curso Livre de Ópera e Teatro Musical, da Fundação Carlos Gomes (FCG), vão apresentar músicas de clássicos do cinema e de musicais infantis. O concerto será no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-O-Peso (antigo Sesc Boulevard), às 20h, com entrada franca. A apresentação marca o concerto da primeira turma do curso.

No repertório o público vai poder contemplar as músicas Wondering, de High School Music The Musical The Série; Família Madrigal, do filme Encanto; Estranhos como eu, do musical From Tarzan; entre outras composições.

Sobre o Curso Livre de Ópera e Teatro Musical

A proposta do curso é formar cantores para atuarem na montagem de óperas e musicais no Estado. Os alunos participam de atividades artísticas e pedagógicas, que estimulam e desenvolvem suas habilidades vocais, além de aprenderem sobre performance, treinamento auditivo, prática de conjunto e consciência corporal e cênica.

