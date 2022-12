Alunos da rede pública estadual são semifinalistas na maior feira de ciências do Brasil

O anúncio dos semifinalistas da 21ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace) foi motivo de alegria para três estudantes da rede pública estadual. Isso porque a equipe de robótica educacional “Pavulagem”, formada pelos alunos Rodolfo Costa, Emilly Trindade e Karen Souza, sob a orientação dos professores Rafael Herdy e Petrônio Medeiros, conseguiu avançar para a próxima fase da maior exposição tecnológica do país.

A Febrace é um programa de talentos em ciências e engenharia que estimula a cultura científica, o saber investigativo, a inovação e o empreendedorismo em jovens e educadores da educação básica e técnica. Desde 2003, o evento realiza uma grande mostra de projetos na Universidade de São Paulo (USP), que reúne estudantes de várias partes do país.

Anualmente, a programação mobiliza sua rede nacional de afiliadas e seleciona finalistas para competições e feiras internacionais. Além disso, promove diversas oportunidades para estudantes e professores em temáticas relacionadas a STEAM, que envolvem Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática. Ao longo das suas edições, a Febrace tem descoberto novos talentos e gerado oportunidades.

O professor da rede pública estadual, Rafael Herdy, falou da sensação de ter conquistado esse reconhecimento à nível nacional e explicou do que se trata o projeto. “Estamos muito felizes pelo resultado que nossos alunos têm alcançado e graças a dedicação de cada um, conseguimos chegar mais longe, o que é motivo de muito orgulho para todos nós. Certamente, esse destaque da equipe “Pavulagem” irá motivar e engajar outros alunos a participarem de eventos dessa natureza”.

Além da Febrace, os alunos que compõem a equipe de robótica educacional “Pavulagem” foram recentemente classificados em duas feiras muito importantes. Dentre elas, a XIII Mostra de Ciências e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA), que é a maior exposição tecnológica da Região Norte, que ocorre de 12 a 16 de dezembro, em Belém.

O projeto semifinalista, Cargo Pavú, vem sendo desenvolvido desde 2021 pelo grupo e tem como objetivo resolver problemas relacionados ao mundo da logística e transporte. Neste sentido, Cargo Pavú: Uma solução inovadora para organização inteligente de mercadorias no interior de diversos, vem como uma alternativa engenhosa para resolver problemas do transporte de cargas.

“Através de diversas pesquisas realizadas pelos alunos com profissionais da área, eles perceberam que no transporte de cargas não existia um sistema automatizado de ordenamento nos espaços de armazenagem. Essa desorganização causa ineficiência no transporte e gera custo elevado. Portanto, a solução foi desenvolver um scanner de objetos e um aplicativo para acomodar os volumes (cargas) de forma mais eficiente”, detalhou o professor Rafael Herdy.

Texto: Maria Rita Araújo com a supervisão de Vinícius Leal (Ascom/Seduc).

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará