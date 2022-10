Alunos da rede pública garantem suporte aos romeiros que chegam para o Círio

Após vários quilômetros percorridos, romeiros de diversos municípios paraenses e, até mesmo, de outros estados, estão cada vez mais próximos do objetivo de chegar à casa da “Rainha da Amazônia”, a Basílica Santuário de Nazaré. A cada passo, a fraqueza e o cansaço são maiores, mas tudo isso é amenizado graças ao suporte fornecido por 200 alunos da Escola Estadual Pres. Costa e Silva.



O “Projeto Peregrinos” busca fortalecer entre os participantes a solidariedade, o voluntariado e a responsabilidade social. Situado estrategicamente no trajeto dos romeiros, na Avenida Almirante Barroso, bairro do Souza, em Belém, o espaço de aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) é o ponto ideal para recuperar as energias.



No local, são disponibilizados serviços de primeiros socorros, aferição de pressão arterial, curativos, massagens nos pés e alongamento muscular. Além disso, também é oferecido aos peregrinos água, café, sopa, frutas, o acesso livre aos banheiros da escola, a possibilidade de fazerem uma pausa, descansar, para em seguida retomarem sua caminhada de fé com ainda mais vigor até a Basílica Santuário de Nazaré.

SATISFAÇÃO

Participando do projeto pela última vez como aluna, Cleice Carvalho está muito satisfeita por ter colaborado durante todo o processo de acolhida aos romeiros. A estudante revela que pretende seguir a profissão de massoterapeuta e que esta foi uma oportunidade para colocar em prática os ensinamentos que já tem adquirido.

“Para mim, está sendo uma experiência nova e acolher os romeiros foi um grande prazer. Ficamos a noite toda ajudando os peregrinos, de várias formas possíveis, tudo voluntariamente. Antes desse momento, participamos de oficinas com profissionais capacitados que nos instruíram sobre a maneira correta para executar esse auxílio”, afirmou.



Para a estudante Fernanda Duarte, é muito importante que as crianças, adolescentes e até mesmo os adultos participem dos eventos da escola, porque não é apenas pela religião, pela crença, é tudo feito voluntariamente, com muito afeto, cuidado e de coração. É a primeira vez que estou participando, está sendo uma experiência incrível, que vou levar para o resto da vida. Espero que outros alunos e outras pessoas possam participar e ter a mesma vivência ou até melhores que a minha”, ressaltou.



Fernanda disse ainda, que pretende cursar fisioterapia e aproveitou a ocasião para ter uma aproximação maior com a profissão que pretende seguir. “Não esperávamos tanta gente, tanta multidão vindo para a escola e cada um que chegava, era uma experiência nova, porque mesmo que fosse uma dorzinha no joelho, nós procurávamos ajudar eles a continuar na caminhada de fé, nas promessas que cada um fez, seja fornecendo água, massagem na panturrilha, nos pés, nas costas, enfim. Foi algo muito bom!”, acrescentou.



A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destaca a beleza da ação e afirma que o trabalho dos profissionais da educação não é apenas o processo de ensino aprendizagem, mas exercitar o senso crítico, social, porque é um trabalho com esse viés. “É uma ocasião que proporciona aos alunos um momento de reflexão, para ser mais solidário e trabalhar ainda mais o sentido do voluntariado, porque geralmente o aluno quer participar por conta da pontuação, mas nesse caso, eles realmente se esforçam porque gostam”, enfatiza a titular da Seduc.

INÍCIO

O “Projeto Peregrinos” surgiu em 2010, primeiramente dando suporte aos romeiros do município de Magalhães Barata, região nordeste paraense, os quais não tinham um local para descansar. A ideia foi proposta por uma professora da unidade que elaborou uma ação envolvendo toda a comunidade escolar.



Desde então, a iniciativa se intensificou com a participação de outros professores, equipe técnico-pedagógica e demais alunos que abraçaram o projeto. São estudantes do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio que desde o mês de agosto, estavam em treinamento para poder atuar efetivamente na ação social.



Segundo a diretora da escola, Lúcia Troccoli, o projeto recebe muitas doações, como água, mantimentos e esses alunos se dividem em equipes. “Quando chega na semana do Círio, esse trabalho é ainda mais intenso. É cansativo, porém gratificante, porque é muito emocionante e nós percebemos que os alunos valorizam mais a escola, uma vez que eles estão inseridos em todo o processo do projeto, desde acolhimento, dessa fé inabalável desses romeiros que vem e nós acolhemos com todo o carinho. A cada ano, o número de atendimentos está aumentando e, em 2022, recebemos peregrinos de Bragança, Castanhal, Santa Izabel do Pará, entre outros municípios”, conta a dirigente.



