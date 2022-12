Alunos da Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo lançam livro de poemas em braile

Neste dia 13 de dezembro, é celebrado o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, a data tem como objetivo diminuir a discriminação e aumentar a integração dos deficientes visuais na sociedade.

Em alusão a data, a Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo, referência em educação para pessoas com deficiência visual, localizado em Belém, e coordenada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), todos os anos promove atividades especiais neste dia 13 de dezembro. E este ano a direção escolheu como tema “Arte de educar, acessibilidade tecnológica, qualidade de vida e a pessoa com deficiência visual”.

A orientação foi desenvolvido pelo professor Ronaldo de Carvalho, deficiente visual que atua na escola por meio do Projeto “Arte Faz Parte”, criado por professores do Rio de Janeiro (RJ). Dois desses criadores ministraram uma oficina on-line para nove estudantes da “José Álvares de Azevedo”, a fim de estimulá-los a criar poemas sobre o bicentenário da Independência do Brasil. O resultado dessa vivência resultou em um livro, impresso em braille, que será lançado nesta terça-feira (13), no auditório da Seduc.

Segundo a diretora da unidade escolar, Lindalva Carvalho, 264 estudantes são atendidos regularmente matriculados na Seduc e também quem é cadastrado, chegando a quase 300 alunos. O atendimento é feito pelo currículo funcional, que prevê reabilitação educacional em conjunto com o ensino regular para trabalhar conteúdos em braile, recursos de informática, material em alto relevo e adaptação para baixa visão.

“Elegemos esse dia 13 de dezembro para demarcar a importância de se falar das potencialidades das pessoas com deficiência visual, das oportunidades que precisam ser criadas dentro das necessidades reais desses alunos. Eles podem desenvolver a vida normal desde que sejam trabalhados para ter independência na rotina”, destacou a gestora escolar.

A gestora conta que o tema deste ano está relacionado às dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19, como a dificuldade de lidar com o ensino remoto em meio à realidade de muitos alunos que não têm acesso à internet em casa, ou dispõem de um serviço precário.

“Ensino híbrido é desafio também para nós. A gente sentiu necessidade de formação, e é possível, sim, avançar em termos de conhecimento com nossos alunos desde que a gente invista nisso. A Seduc vislumbra esse caminho e abraçou nossa ideia, trazendo professores do Rio de Janeiro”, acrescentou Lindalva Carvalho.

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará