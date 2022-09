Alunos de Ananindeua aprendem leis de trânsito

Em alusão à Semana Nacional do Trânsito, que acontece anualmente entre os dias 18 a 25 de setembro, com o intuito de incentivar um trânsito mais seguro na sociedade, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – Semutran realizou, ontem, sexta-feira, 23, diversas ações educativas na CMREI Ana Lúcia da Silva Almeida, bairro de Águas Lindas. A unidade escolar foi escolhida por ter um quintal pedagógico sobre o trânsito.



“No quintal pedagógico, ensinamos as crianças sobre o trânsito, desde os seus diretos como pedestres, motoristas até as sinalizações. Ter um quintal pedagógico sobre o trânsito nos dá uma grande responsabilidade de desenvolver as atividades para as crianças para que possam aprender sobre os principais itens de segurança e também, nos oferece a oportunidade de se aproximar mais das escolas. É importante que elas saibam sobre o trânsito para que possam ser pessoas responsáveis no futuro”, comentou o agente de trânsito Drachler.



Com atividades lúdicas, os alunos aprenderam com os próprios Agentes do município sobre a importância de conhecer as leis e respeitar o trânsito, tornando-se ele mais seguro para todos. As atividades realizadas durante a semana, contaram com a participações de outras creches também como a CMREI Irmã Dulce, e foram encerradas nesta sexta-feira, 25, quando também se comemora o Dia Nacional do Agente de Trânsito.



As ações na CMREI visaram ensinar as crianças que o respeito, a consciência e a empatia são fundamentais nas vias e mostrar isso desde cedo, diminui gradativamente as imprudências no trânsito.



