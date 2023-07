Alunos de escola em Itaituba participam de votação popular de Olimpíada Ambiental

Os estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Graça Estácio Cerqueira, em Itaituba, na região de integração do Tapajós, estão participando de uma votação popular para premiar os melhores da Olimpíada Brasileira de Restauração de Ecossistemas, uma iniciativa educativa que visa promover a cultura e a vivência de restauração a partir da comunidade escolar.

O grupo, formado por 10 alunos do 1º ano do ensino médio, enviou um relato de suas ações do projeto de plantação de ipês e árvores frutíferas e está concorrendo em duas categorias: “Comissão julgadora” e “Voto popular”, valendo prêmios. Serão selecionados os 30 melhores projetos em todo o Brasil e os cinco projetos finalistas ganham viagem a São Paulo, onde terão a oportunidade de expor a ideia para comissão julgadora.





A competição se divide em duas etapas classificatórias. A primeira é online e de forma individual e consiste em realizar um questionário com temas formativos, onde podem pontuar de 0 a 10 pontos. Posteriormente, a segunda etapa prática é em grupo, e constitui-se da elaboração e execução de ações relacionadas à Restauração. Os estudantes são incentivados a formar grupos, que devem ser acompanhados por um professor orientador.

A coordenadora do projeto, professora Eliude Garcez, falou sobre a importância da ação, e ressaltou a expectativa da comunidade escolar para o resultado. “Esses projetos são muito importantes para conscientização ambiental desses alunos e da comunidade escolar como um todo. Os alunos estão todos muito eufóricos com a possibilidade de vencer a olimpíada. Estamos mobilizando a todos para votarem e conseguirmos a vitória para o Pará”, disse entusiasmada.

Os projetos podem ser votados através do site da Restaura Natureza (restauranatureza.org.br). Serão premiados como vencedores em 1º ao 5º lugar os grupos que tiverem mais pontos. Os prêmios oferecidos são: uma viagem de campo com tudo pago para conhecer uma unidade de restauração, kits de produtos do WWF-Brasil e participação do Ebook de vencedores do 2º Restaura Natureza com um capítulo sobre a ação que executaram.

Texto de Clayton Santos / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: ,Divugalção