Alunos de escola pública de Belém protestam contra professor após denúncias de assédio

Ato foi organizado por alunas do ensino médio da Escola Estadual Ulysses Guimarães, localizada no bairro de Nazaré.

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ulysses Guimarães protestaram nesta terça-feira (28), em frente à instituição, no bairro de Nazaré, centro de Belém. Os alunos cobraram posicionamento da escola sobre as denúncias de assédio envolvendo um dos professores do ensino médio. O pedido é para que ele seja afastado da instituição.

Segundo os estudantes, o professor enviava mensagens impróprias a alunas adolescentes por meio de redes sociais.

Os prints das conversas foram divulgados nas redes sociais e também encaminhados à coordenação da escola. — Foto: Reprodução

Segundo informações do Movimento Popular da Juventude de Belém (MPJ), as conversas do professor eram com alunas de 15 anos. O material foi encaminhados para a coordenação da escola.

Segundo os estudantes, a escola se comprometeu a pedir que professor não dê mais aula na instituição. — Foto: Reprodução

Denúncias

Ainda segundo o MPJ, a mãe da aluna que fez a primeira denúncia procurou a coordenação para relatar o ocorrido com a filha. O registro da jovem teria resultado em mais denúncias envolvendo o professor.

Professor denunciado por alunos teria pedido para que estudante apagasse as conversas. — Foto: Reprodução

Os prints das conversas foram divulgados em um perfil no Instagram, criado por estudantes do Ulysses. A conta havia sido criada para divulgação de fotos e compartilhamento dos alunos, mas após as denúncias, o perfil foi utilizado para divulgar os casos que envolviam o docente.

Os prints foram encaminhados à coordenação da escola. — Foto: Reprodução

O g1 pediu nota de posicionamento à Secretaria de Estado de Educação (Seduc), mas ainda não havia obtido resposta até a última atualização da reportagem.

Fonte G1