Alunos de escola pública em Mosqueiro descobrem asteroides em programa da Nasa

Estudantes da Escola Estadual Honorato Filgueiras, no distrito de Mosqueiro, em Belém, descobriram um novo asteroide em um programa da Nasa, que seleciona colaboradores para analisar corpos celestes que podem apresentar riscos ao planeta.

Durante as buscas, os estudantes conseguiram identificar diversas matérias existentes no espaço, alcançando a confirmação de um novo asteroide chamado inicialmente de “LUI0005” que já está em análise pela Nasa e Ministério das Ciências e Tecnologia (MCTI), para possível nomeação definitiva.

A descoberta foi feita por meio de uma plataforma da agência espacial que forneceu imagens captadas por um telescópio pertencente à Universidade do Havaí. Essas imagens foram analisadas no laboratório de Informática da Escola Honorato Filgueiras, onde a equipe, coordenada pelo professor Hélio Júnior e constituída por 6 alunos do 1º ano do ensino médio, recebeu 24 pacotes de imagens que foram analisadas e identificadas.

De acordo com o professor, a descoberta é um grande feito para a ciência, sobretudo para estudantes de escola pública em participar do importante projeto. “A descoberta, para nós, é algo que nos enche de orgulho, podendo mostrar o potencial dos alunos da escola pública paraense. Os alunos todos estão muito eufóricos com os trabalhos produzidos por nós durante esse período e, isso nos enche de orgulho”, afirmou Hélio.

A estudante Paula Vitória, aluna do primeiro ano do Ensino Médio da unidade, destacou a satisfação em participar do projeto científico. “Tivemos a oportunidade de estarmos mais envolvidos e próximos desse universo, que traz muitas curiosidades e mistérios. Participar deste gigantesco e importante projeto nos proporcionou a colaborar com a NASA, ajudando a encontrar possíveis asteroides. Tenho certeza que, tanto para mim, quanto para meus colegas, conseguimos adquirir mais conhecimentos na área da astronomia, e assim, conseguir enxergar novos horizontes”, ressaltou entusiasmada.

O programa se chama ‘Caça Asteroides’ e é desenvolvido pela Nasa, em parceria com Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, do Governo Federal. Brasileiros de todas as idades e com todos os níveis de escolaridade podem contribuir como astrônomos amadores.

Ainda por meio do programa, é possível passar por treinamentos que ensinam os estudantes a identificar os corpos celestes antes de partirem para a prática. Após a descoberta, os achados serão analisados por astrônomos profissionais, que podem determinar até os riscos que esses asteroides podem trazer para a humanidade.

A diretora da escola Honorato Filgueiras, Arneide Carvalho, ressaltou a importância da escola em proporcionar um primeiro contato com a ciência para os estudantes. “Estou muito feliz e orgulhosa, assim como toda comunidade escolar Honoratense, de ver nossa equipe de pesquisadores participando de um evento dessa magnitude. Tenho plena convicção de que estão trilhando o caminho certo”, falou emocionada.

As atividades do programa Caça Asteroides serão retomadas em agosto pelos estudantes.

Texto de Clayton Santos / Ascom Seduc

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação