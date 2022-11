Alunos de escolas municipais assistem filmes no Festival de Cinema de Alter do Chão

Crianças e adolescentes acostumados com as telinhas dos celulares, computadores e tablets, tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência nas telonas. O ensejo veio como parte da programação do Festival de Cinema de Alter do Chão, em Santarém, no Oeste do Pará, região do Baixo Amazonas.



A ação aconteceu em parceria com a Prefeitura de Santarém, por meio das secretarias municipais de Cultura – Semc e Educação – Semed. A programação começou na quarta-feira passada, dia 16 e se encerra neste domingo, 20.



Durante todo o dia, curtas, longas e documentários com temática educativa, ambiental e produções animadas geraram entretenimento e diversão. Mais de 100 produções foram exibidas.



A diretora de uma das Escolas ficou encantada com a oportunidade. “Quando recebemos o convite para participar, ficamos bastante felizes, principalmente as crianças”, disse.

Maria Eduarda fez questão de demostrar sua alegria em ir ao cinema pela primeira vez. “Estou muito feliz, nunca fui ao cinema e só hoje já assisti dois filmes”.



Para quem produz o Festival, dar as crianças a oportunidade de estar mais perto do cinema é plantar a sementinha da cultura naqueles que muito terão a oferecer.



“Estamos muito felizes por receber as crianças, não só para Mostra Infantil, como também para Mostra Ambiental e demais mostras competitivas do circuito, estamos formando futuros produtores, roteiristas, atores quem sabe”, disse Locca Faria, diretor do evento que está em sua 4ª edição até o próximo dia 20.



Imagens: Ascom/PMS