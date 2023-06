Alunos de escolas municipais participam da certificação de programa de prevenção às drogas

Estudantes da rede municipal de ensino participaram da certificação do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), realizado pelo 1° Comando de Policiamento da Capital (I CPC) da Polícia Militar, realizado na manhã de hoje, no Templo Central da Assembleia de Deus.

O Proerd é um programa de caráter preventivo social, posto em prática pela Polícia Militar nas redes de ensino público e privado, com o objetivo de prevenir ou reduzir o uso de drogas e a violência, aplicado por meio de um esforço cooperativo entre Polícia Militar, Família e Escola.

Nos quatro meses do programa – março a junho – foram atendidas em torno de 2.775 crianças do 5° ao 7° ano, em toda a área do CPC I, pertencentes às escolas municipais, estaduais e particulares. Todos foram certificados como multiplicadores do programa, contribuindo assim para a prevenção e resistência às drogas e à violência.

As escolas municipais EMEIF Miguel Pernambuco, EMEIF Rotary, EMEIF Therezinha Souza, EMEIF Antônio de Carvalho Brasil, EMEF Cabanagem, EMEIF República de Portugal e EMEIF Alzira Pernabuco participaram do programa.

Durante o Proerd, uma vez por semana, os instrutores da Polícia Militar conversaram com os estudantes abordando vários temas ligados à prevenção contra as drogas e violência, como bullying e violência doméstica. As crianças também aprenderam a usar os telefones oficiais de urgência: 192 e 190.

Para a aluna do 5° ano da escola Antônio de Carvalho Brasil Raynara Oliveira, de 10 anos, participar do Proerd a ajudou na convivência com os colegas da escola. “Eles diziam pra gente nunca julgar as pessoas pela aparência, ensinaram a gente sobre prevenir as drogas e também falaram pra gente não praticar bullying com os nossos amigos e nem com desconhecido, é feio”, disse a menina.

“A Semec busca participar de projetos como esse e o Proerd vem ajudando nossos estudantes a não se envolverem em situações que as prejudiquem”, comentou o diretor geral da Semec, Laurimar Matos, que representou a secretária do órgão municipal, Araceli Lemos, no evento. Segundo ele, “a Semec tem feito ações no sentido de prevenção, como nosso protocolo de segurança da rede municipal, que ensina as nossas crianças e adolescentes dizerem não às drogas, à violência sexual e ao analfabetismo”.

A próxima rodada do projeto que acontece no próximo semestre, Semec e Polícia Militar já estão reunindo para ajustarem o número de escolas e alunos que irão participar do programa.

Texto: Luis Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação