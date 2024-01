Alunos de projeto das Usinas da Paz têm desempenho acima da média no Enem 2023

As notas individuais da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma das avaliações mais esperadas no Brasil, que envolve candidatos de todas as regiões, foram divulgadas nesta quarta-feira (17). Alunos beneficiados pelos cursos preparatórios do Projeto Pré-Enem, do Governo do Pará, oferecidos nas Usinas da Paz, se destacaram com desempenhos acima da média.

Dentro das provas do Exame, a redação é considerada decisiva, tendo peso importante na pontuação final dos candidatos, além de avaliar a capacidade de argumentação e ser critério de desempate em diversos programas de acesso ao ensino superior.

A estudante Letícia Coelho, 20 anos, tirou 940 na redação do Enem. Além de frequentar vários cursos na Usina da Paz Terra Firme, em Belém, como Informática Básica, Modelagem e Impressão 3D, e oficinas de Gastronomia, também frequentou o Pré-Enem. “Fiz o Enem do ano passado e obtive 740. Depois que tive auxílio no Pré-Enem, obtive a melhor nota durante as correções do curso. Minha nota subiu para 940 neste ano. Foi um salto muito grande”, afirmou Letícia.

Quem também tirou 940 na redação deste ano foi a estudante Renata Machado, 21 anos, que fez curso Pré-Enem na Usina da Paz Cabanagem, também na capital paraense. “Eu me sinto muito feliz por conseguir atingir uma nota tão alta na redação do Enem 2024. Eu sei que isso foi resultado de muito estudo e da ajuda de professores incríveis da UsiPaz que participaram da minha trajetória”, garantiu Renata.

Apoio integral – Ainda em Belém, a aluna da UsiPaz Jurunas/Condor, Larissa de Souza, 17 anos, começou o Pré-Enem no ano passado. “Minha experiência com o Pré-Enem na Usina da Paz tem sido incrível. Desde que ingressei, tenho recebido apoio integral para me preparar para o Enem. Os professores são dedicados e as atividades oferecidas são muito enriquecedoras. Eu me sinto motivada a buscar sempre o melhor, e o resultado na redação do Enem deste ano, com 860 pontos, é uma prova disso”, disse a estudante.

O secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, enfatizou a importância de oferecer cursos voltados para o Enem nas Usinas da Paz. “A conquista desses excelentes resultados na redação do Enem pelos alunos das Usinas da Paz reforça a eficácia do projeto. Estamos comprometidos em proporcionar oportunidades de aprendizado e capacitação para os jovens, preparando-os não apenas para o Exame, mas para um futuro acadêmico e profissional promissor”, destacou o titular da Seac (Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania).

Serviço: O Projeto Pré-Enem, do governo do Estado, é integrado ao Programa Territórios Pela Paz (TerPaz) e executado pela Seac. O curso está disponível em todas as Usinas da Paz e, em breve, serão abertas novas inscrições. As informações estarão disponíveis nas redes sociais das Usinas da Paz (@usinasdapaz)

Texto: Aline Seabra – Ascom/Seac

Fonte: Agência Pará/Foto: ADam COsta/Ascom Seac