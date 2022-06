Alunos do berçário de escolas municipais de Belém recebem fórmula infantil para suprir o leite materno

Alimentação de boa qualidade e rica em nutrientes é tudo o que os pais desejam para seus filhos no ambiente escolar, assim como a professora de educação Física, Ana Gabriela Froes, mãe de aluno da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Lúcia Soares Castro.

“Eu acho importante eles oferecerem a Fórmula Infantil do leite aqui na escola, pois contém os nutrientes que as crianças precisam para o desenvolvimento delas. E isso contribui para uma alimentação adequada e bem nutrida dos nossos filhos”, afirmou a professora.

Nutrientes – A Fórmula Infantil é um leite industrializado, que possui todos os nutrientes do leite materno. A substância é oferecida pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae), nas Unidades Escolares (UEs) em Belém, especificamente, nas modalidades berçário, que estão inseridas em algumas UEs de Educação Infantil de tempo integral.

“Nós oferecemos a fórmula infantil para crianças de 0 a 2 anos, que estão no berçário, começando a estudar e que os pais deixam na escola. E, por não ter a presença da mãe com o leite materno, oferecemos essa fórmula que tem todos os nutrientes do leite da mãe, pois ela supri as necessidades nutricionais desses bebês”, explicou a presidente da Fundação Municipal de Assistência ao Estudante (Fmae), Bruna Cavalcante.

Alunos das UEs são atendidos de forma diferenciada – Na modalidade berçário, por exemplo, onde o atendimento funciona em tempo integral, são ofertadas cinco refeições diárias, como o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, com o objetivo de alcançar 70% das necessidades nutricionais diárias dessas crianças.

As crianças contempladas com esse cardápio também recebem fórmulas infantis, pois, como devem ser amamentados até os dois anos de idade, elas necessitam dessa complementação alimentar devido necessitar de aporte proteico e calórico para sua nutrição adequada.

Ao todo, a rede municipal de ensino de Belém conta com 15 unidades escolares na modalidade berçário, que atendem cerca de 403 alunos.

Texto: Lana Oliveira

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação Comus