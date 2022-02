Alunos do cursinho Pré-vestibular Municipal de Belém tiram notas altas na redação do Enem

A estudante Lorena Cristina da Silva tem 20 anos terminou o Ensino Médio em 2019 e já fez o Exame Nacional do Ensino Mécio (Enem) outras vezes. Ela está entre os alunos do cursinho Pré-vestibular Municipal de Belém (PVMB), que alcançaram mais de 900 pontos na redação do Enem, divulgado nesta quinta-feira, 10.

Lorena alcançou 940 pontos na redação e seu sonho é ingressar no curso de Fisioterapia. “O PVMB é importante para todos nós alunos, que somos de escola pública, por conseguir adquirir conhecimento e chegar à aprovação”, conta Lorena.

Outro aluno, Gabriel Rodrigues, 20 anos, também tirou 940 na redação e pretende cursar Educação Física. “Minha preparação para o Enem de 2021 foi bem complicado. Como eu moro com minha mãe, não tinha internet em casa, e eu tinha que ir todo dia para a casa do meu pai, para estudar e ter acesso à internet”.

Mais estudo – O jovem diz que isso não tirou o foco da preparação. “Pelo contrário, só me deu mais forças para eu continuar estudando. E com a minha persistência, foco e com o apoio do PVMB eu consegui conquistar essa excelente nota na Redação do Enem (940). Graças ao cursinho Pré vestibular Municipal de Belém, eu tive uma excelente preparação.” diz Gabriel.

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”. E segundo o estudante Gabriel, no primeiro momento, achou que seria um tema complicado, mas que, logo em seguida, pensou e começou a produzir. “Não tinha nada fora do controle, eu já tinha ideia do que eu iria usar nas minhas citações e comecei a pôr em prática.”

Metologia – Para o estudante Lucas Silva, de 21 anos, o que foi trabalhado na sala de aula foi de suma importância para as notas. “os professores trabalharam com a gente uma metodologia de ensino, em que nos não precisamos tentar adivinhar o tema da redação, mas apenas entender a redação no todo, saber argumentar, até mesmo algo que nós não tivéssemos domínio”, conta Lucas, que atingiu uma nota de 960 na redação e pretende ingressar no curso de arquitetura e Urbanismo ou designer.

“Me sinto muito feliz, temos muitas dificuldades na educação no Brasil, mas o que faz realmente a gente seguir em frente é se sentir realizado, quando o aluno muito feliz manda sua nota pra gente e diz ‘professor muito obrigado você fez parte disso’. Isso isso deixa a gente muito satisfeito”, comenta o professor Milenon de Jesus Farias professor de redação do PVMB e responsável pelo projeto Redação nota 1000 do PVMB.

Histórico – Criado em 2015, o Cursinho Pré-vestibular Municipal de Belém é uma iniciativa da Prefeitura de Belém por meio da Fundação Escola Bosque (Funbosque). A ação é dirigida a estudantes que moram na cidade e que estudaram em colégios públicos municipais, estaduais e federais.

O projeto Redação nota 1000 trabalha a redação incluindo noções de filosofia, sociologia, direito constitucional, biotecnologia e artes.

“O sentimento que fica é gratidão e realização, por poder ajudar essas pessoas que não têm condições de pagar um cursinho particular. A prefeitura disponibiliza esse excelente projeto para a população,” finaliza o professor Milenon de Jesus Farias.

Texto: Jeorgia Salum

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação