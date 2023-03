Alunos e alunas da Oficina do Futuro aprovam aulas de linguagem de programação de computadores

O aprendizado de raciocínio lógico marcou o primeiro dia de aula do curso de formação em linguagem de programação para computador, ofertado pela Oficina do Futuro, da Prefeitura de Belém, para 120 estudantes da rede pública municipal de ensino, nos laboratórios de informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA).

Participante da oficina, Vitor Hugo Simões, de 14 anos, é aluno da Escola Municipal Nestor Nonato de Lima, no bairro Condor, pertencente ao Distrito Guamá (Dagua), na região periférica da zona sul de Belém Ele está empolgado com o curso e promete não faltar em nem uma das aulas.

“Minha expectativa é aprender a linguagem python, aprender a mexer nos computadores e ser um aluno exemplar para sair com muitas tecnologias em mente”, diz Vitor Hugo, enquanto consome o lanche servido no intervalo da aula, na manhã de sábado, 18, no campus Almirante Barroso, do IFPA, no bairro do Marco.

Para Ândreas Teles, 14 anos, aluna da Escola Municipal Rotary, também no bairro Condor, aprender programação é uma forma de ganhar experiência. “O que eu espero desse curso é que eu tenha mais formação para minha vida e oportunidades. E mais aprendizado e experiencia também!”

“Hoje eles aprenderam um pouco de raciocínio lógico, tentando resolver os problemas do dia a dia para depois adaptar à lógica de programação. Essa lógica de programação tem tudo a ver com a resolução de problemas do dia a dia”, explica Jonatas Paulino.

“Passamos algumas atividades para que eles possam adquirir conhecimento e fixar conteúdo de raciocínio lógico”, afirma Paulino, que é doutorando de Pós-Graduação de Engenharia Elétrica em Computação Aplicada, da Universidade Federal do Pará (UFPA), um dos professores do curso de formação em linguagem de programação.

“Espero que possamos aprender mais e mais e que sejamos que nem os outros ajudantes [monitores] que estão nos orientando na sala, assim como eles aprenderam desse jeitinho”, afirma esperançoso Bruno Vinícius, 14, da Escola Rotary.

O IFPA, além de ceder os laboratórios, disponibiliza também alunos da instituição para ajudar os professores da UFPA durante as aulas. O curso tem previsão de 40 horas, com aulas sempre aos sábados, sendo seis turmas de 20 alunos cada, divididas entre os turnos da manhã e tarde.

O projeto Oficina do Futuro é uma ação do programa Belém Inteligente, Metrópole Amazônica da Inovação, uma das estratégias da Prefeitura de Belém visando o desenvolvimento de tecnologias que contribuam com o gerenciamento de serviços e ações sociais do município.

“O Belém Inteligente, Metrópole Amazônica da Inovação é a tecnologia voltada à produção da justiça social, do desenvolvimento com equilíbrio ecológico, com respeito à natureza e com participação social. A tecnologia em si é importante, mas ela perde totalmente a importância, se for apenas um instrumento tecnológico sem substrato social. Essa é a riqueza do nosso projeto”, destaca o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Segep), o programa é focado em três eixos: Gestão Inovadora; Economia Inovadora e Criativa; e Territórios Verdes.

Para a realização da Oficina do Futuro, a Prefeitura, além do IFPA, conta com as parcerias da Secretaria de Educação (Semec), Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova (Promaben), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade da Amazônia (Unama).

Texto: Álvaro Vinente

Fonte: Agência Belém/Foto: Alvaro Vinente/SEGUP/IPMB