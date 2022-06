Alunos evacuam escola após princípio de incêndio, no Pará

Alunos de uma escola particular em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, precisaram evacuar o prédio às pressas, na terça-feira (21), após um princípio de incêndio no local. O caso foi registrado no Colégio Marcelo Vitor, localizado na avenida Pan Americana, bairro do Coqueiro. Apesar do susto, não houve registro da feridos.

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados e o fogo foi controlado. Não houve solicitação de perícia de incêndio para o local. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os estudantes deixam o prédio da escola.