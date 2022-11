Alunos, pais e professores fazem a colheita na Horta do Conhecimento da Funbosque

Depois de terem colocado a mão na terra, plantado as sementes, regado, acompanhando o processo de germinação e de crescimento, com muito carinho, chegou o dia da colheita. E junto com pais, professores e o presidente da Funbosque, Alickson Lopes, os alunos da Educação Infantil da Fundação Escola Bosque (Funbosque) realizaram, nesta sexta-feira, 18, a colheita de cheiro verde, jambu, alface e batata doce, na Horta do Conhecimento.

Alimentação saudável

“É uma grande satisfação participar dessa colheita, pois as minhas filhas aprenderam a importância de ter uma alimentação saudável aqui. A minha filha mais nova não comia cenoura, agora ela já come, devido à educação que ela recebeu na escola”, contou Laiane Santiago, mãe da aluna do jardim II, Luane de Brito, 6 anos.

Quem também ficou muito feliz com a atividade foi a aluna Luiza Pimentel, 7 anos, da turma Xapuri, 2º ano. “Eu colhi um cacho de batata doce. Vou comer tudo”, contou empolgada a aluna.

Horta do conhecimento

A atividade consiste na finalização do semestre, dentro do Projeto Horta do Conhecimento, desenvolvimento ao longo do ano de 2022. Por meio da iniciativa, os alunos participam, semanalmente, de todas as etapas e, com isso, desenvolvem um sentimento de pertencimento com o espaço.

“A proximidade com a natureza é o primeiro passo para desenvolver hábitos saudáveis. Por meio do projeto, eles desenvolvem práticas ambientais e o raciocínio lógico, aliando os saberes científicos e populares”, explicou a coordenadora do projeto, Mary Fernandes.

O envolvimento no projeto contribui fortemente para que os alunos compreendam a dinâmica da natureza, na prática, além de incentivar o fortalecimento da ligação da escola com a educação ambiental. “Essa ação semeia, não só na terra, mas na cabeça e no coração de todas as crianças o sentimento de amor à natureza, que é fundamental para construção de um mundo novo”, explicou o presidente da Funbosque, Alickson Lopes.

“Para que, no futuro, nós possamos ter uma geração consciente e que contribua com uma mudança. E que as mudanças climáticas sejam efetivamente combatidas a partir da experiência das crianças no contato direto com a terra, com o sentimento de amor”, destacou Alickson Lopes.

Teoria e prática

O Projeto Horta do Conhecimento tem como objetivo a apropriação do conhecimento, por meio da educação ambiental, desde a educação infantil ao ensino médio profissionalizante. Desta forma, favorece a integração de teoria e prática pedagógica no cotidiano escolar, utilizando as atividades de cultivo de hortaliças como um recurso didático interdisciplinar, numa ação pedagógica comprometida com a qualidade de ensino.

De acordo com a Funbosque, na atual gestão, a horta passou por uma completa revitalização, em virtude de ter ficado em completo abandono.

Texto: Amanda Cardoso

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Funbosque