Alvo de ‘protestos’ em Nova Iorque, Bolsonaro ri: ‘Meia dúzia de acéfalos’

O presidente Jair Bolsonaro, que está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para a 76ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, ironizou nas redes sociais os protestos contra ele na cidade norte-americana.

Em vídeo nas redes sociais, o presidente afirmou que eram “meia dúzia de acéfalos” que faziam a “manifestação”.

– Olha só. Tem aproximadamente dez pessoas aqui, fazendo um escarcéu. As pessoas estão fora de si. Logicamente, a imprensa brasileira vai dizer que houve uma manifestação enorme contra mim aqui, em Nova Iorque – apontou.

– Meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro para delírio de parte da imprensa ($) brasileira. pic.twitter.com/jB3lVjVpZG — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 21, 2021

O presidente seguiu com as críticas e disse que havia mais gente da imprensa do que manifestantes no local.

– Esse bando nem sabe o que ‘tá falando ali. Se ‘tá protestando, devia estar num país socialista, e não nos Estados Unidos. A imprensa vai dizer que foi uma megamanifestação contra o presidente. [Essas pessoas] Só têm porcaria na cabeça – afirmou.

Fonte: Pleno News