Alvo do Paysandu, meia foi carrasco bicolor no jogo que tirou o acesso do time à Série B

Atleta jogou duas vezes contra o Papão defendendo o Náutico (PE)

O Paysandu está estuda contratar o meia-atacante Matheus Carvalho, como confirmou ao O Liberal Maurício Ettinger, presidente do clube. O jogador de 29 anos, que defende o Náutico há três temporadas, marcou o último gol da disputa de pênaltis que tirou o acesso do Papão à Série B, em 2019.

Matheus Carvalho jogou duas vezes contra o Paysandu defendendo o Náutico (PE). Ambas no mata-mata da Série C. No jogo final, que ocorreu no Estádio dos Aflitos, o Papão vencia até os 49 do segundo por 2 a 1, quando a bola tocou na mão de Uchôa e o árbitro marcou pênalti. O meia Jean Carlos bateu e empatou.

Já nas disputas de pênaltis, o Náutico venceu por 5 a 3. O gol que determinou a permanência do Papão na Série C foi marcado pelo meia-atacante, que pode ser mais um reforço do Paysandu nesta temporada.

