Amadorismo: Campeonato Sessentão da Assubsar começa com 15 gols assinalados

O IX Campeonato de Futebol, categoria Sessentão, promovido pela Associação dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar do Pará – Assubsar/PA, começou com quinze gols assinalados e o destaque da rodada foi a equipe do Ferro Aço, que aplicou a goleada de 5 a 0 sobre o Bom Futuro.

Os demais resultados dos confrontos foram esses: Associação Peladeiros 0 x 1 Clube Índia; Guamaense 0 x 2 Assubsar e Brasileirinho 2 x 5 São Joaquim.

A Coordenação Geral da competição se reunirá para aprovação dos jogos e tomar todas providências para segunda rodada prevista para o final de semana.

Por outro lado, este ano, a categoria Sessentão tem a participação de quinze agremiações, enquanto o certame de Master conta com oito clubes devidamente regularizados junto à coordenação e com um detalhe: só joga na competição com apresentação do documento da arterial da pressão, caso contrário, não joga, conforme manda o regulamento do campeonato.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar