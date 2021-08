Amanhã começa a terceira edição do Exporta Pará 2021

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) promove a Terceira Edição do Exporta Pará 2021 que tem como objetivo incentivar empresas com potencial de exportação.

O evento que acontece online amanhã, sexta-feira (27) a partir das 10h30, faz parte do plano nacional da cultura exportadora no estado (PNCE), programa do ministério da economia. Tem como propósito de oferecer para os empresários e empreendedores interessados em exportar, uma consultoria para avaliar possível potencial exportador de cada empresa.

Voltada para empresas cujo objetivo é de exportar, a participação também pode ser por pessoas físicas e profissionais do setor de exportação. Já para quem não faz parte do mercado exportador, podem participar como ouvinte.

Para ter acesso ao formulário de inscrição do evento, basta acessar o link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/1C4uRwd3-RreZWd75fY74bh2M-22qFyyyPKdAZRhBIxs/edit?ts=6115498f

Foto: A Província Do Pará