Amanhã é dia de folia na Estação das Docas para toda a família  

Nesta terça-feira (1), vai acontecer o tradicional “Bailinho da Estação” no armazém 3 da Estação das Docas, e quem está convocada para fazer a alegria da criançada e seus familiares, são os artistas do clube da animação e as bandas balada kids e balada.com.

A entrada vai ser gratuita, a partir das 16h até as 21h, o evento será exclusivo para pessoas vacinadas contra a covid-19, sendo ainda obrigatório o uso de mascará de proteção.

Os portões do Armazém 3 serão abertos ás 16h, sendo necessário a apresentação de carteira de vacinação contra a covid-19, bem como o documento de identificação, para que seja feito o acesso mais rápido ao evento.

Além dos shows gratuitos, o evento vai dispor de praça de alimentação, venda de artigos carnavalescos, brinquedos e muitas opções para os foliões de carnaval.

O bailinho da Estação edição 2022 é uma realização da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo turístico, com apoio do Food Stop e Matre Feiras & Eventos.

Acompanhe a grade de programação:

Bailinho da Estação

Dia: 1º de março de 2022 (terça-feira)

Local: Armazém 3 – Estação das Docas

Programação:

16h – Abertura dos portões

17h – Clube da Animação

18h30 – Balada Kids

19h – Balada.com

21h – Encerramento

Horário de funcionamento – Carnaval

Estação das Docas

26/02 (sábado) – 10h às 02h

27/02 (domingo) – 09h à 00h

28/02(segunda) – 10h à 00h

01/03 (terça) – 10h à 00h

02/03 (quarta) – 10h à 01h.

Foto: UCHOA SILVA / DIVULGAÇÃO