Amanhã inicia a feira do pescado nos municípios do estado

Estamos na semana santa, e com ela a procura pelo pescado aumenta em todo o país, devido a tradição e devoção cristã. No Estado do Pará, os municípios já estão se preparando para atender a população.

Com o objetivo de fomentar a agricultura e pesca no município de Ananindeua, amanhã (13) e segue até quinta-feira (14), inicia a feira do pescado, no Ginásio do Abacatão, onde também serão comercializadas frutas, verduras e outras hortaliças cultivadas no município.

A feira está programada para começar de 7h ás 14h. A ação está sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap).

O município de Belém também inicia a feira do pescado nesta quarta-feira (13) na Aldeia Cabana, Centur e Parque Shopping.

O valor da maioria do pescado comercializado nas feiras e mercados municipais de Belém, apresentou uma alta de preço. A pesquisa foi realizada com 38 espécies mais consumidas pelos belenenses apresentadas pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudo Socioeconômico (dieese-PA), nesta terça-feira (12). Uma das justificativas desse aumento é a inflação que vem atingindo todos os produtos de modo geral.

Para garantir o acesso ao pescado nesse período da Semana Santa por preços acessíveis a toda a população de Belém, desde o dia 1° de abril até o dia 15 deste mês, vigora no município o decreto municipal n° 103.766/2022.

Foto: Reprodução Arquivo Ag. Belém / Fernando Sette