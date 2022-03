AMAR E SER AMADO POR ELE

A leitura do primeiro texto do sagrado é bastante simples e clara, Jesus nos ensina que devemos amar a Deus sobre todas as coisas… De todo nosso coração, alma e entendimento. Nessa passagem Jesus reduz os mais de 600 mandamentos em dois:

AMAR A DEUS (perspectiva vertical: eu e Deus) e AMAR AO PRÓXIMO (perspectiva horizontal: eu e meu semelhante) e amálo com todo o coração é fixar-lhe os afetos supremamente, mais fortemente do que a qualquer outra coisa, e estar disposto a renunciar a tudo o que nos é querido a seu comando numa comunicação permanente com o nosso Pai, entendendo que essa comunicação com Deus se dá tanto em um ambiente natural como no sobrenatural através da fé, porque eu não o vejo,

mas que verdadeiramente existe e se revela através de sua palavra. E esse amor de Deus é o princípio da relação com meu irmão. No segundo texto Paulo fala sobre a certeza do amor de Deus através de provas incontestáveis pelas suas atitudes de cuidado, livramentos, acompanhamentos, proteção, ensinamentos e principalmente por ter Jesus Cristo seu filho unigênito, ter sido entregue para pagar o preço dos nossos pecados, num plano de redenção, consumado com sua morte na Cruz.

QUEM SERÁ CONTRA NÓS? (vs. 31, 32) Precisamos entender que existe uma oposição que não é de carne e nem de sangue, é espiritual. E quando isso vem ao nosso encontro, nós potencializamos o que é contrário e diminuímos a nossa fé (se Deus é por nós quem será contra nós?)

QUEM INTENTARÁ ACUSAÇÃO CONTRA OS ELITOS DE DEUS? (vs. 33) Quando uma pessoa é pega em um erro é extremamente constrangedor. Todos nós erramos e por isso somos carentes da graça de Deus (Rm 3.23-24) e somos justificados por Cristo pelo seu sangue (At 13.39). É Cristo quem nos justifica.

QUEM É QUE NOS CONDENARÁ? (vs.34) Jesus fez isso para nos livrar de toda acusação, sofreu por amor da minha e da tua vida. Então nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus (Rm 8.1).

QUEM NOS SEPARARÁ DO AMOR DE CRISTO? (vs.35) As nossas relações são semelhantes à relação com Deus. As vezes o que nos separa do amor de Deus e das pessoas é o nosso egocentrismo. Quando entendemos que Deus nos amou primeiro (1Jo 4.19) a nossa expectativa em relação a Ele muda.

Se amamos o Senhor, o nosso Deus, em verdade, então a nossa mente estará sempre voltada para Ele. Podemos viver normalmente uma vida cristã, mas em nossa mente temos toda sorte de pensamentos e desejos que não estão de acordo com a vida que levamos. Não significa que nunca teremos pensamentos ruins, porque o diabo lança, a todo momento, dardos inflamados em nossa mente. Mas se amamos o Senhor colocaremos o foco dos nossos pensamentos na santidade e amor do

Senhor. Se amamos o Senhor e queremos viver uma vida espiritual, devemos colocar nossa mente apenas Nele. É por isso que Pedro, ao andar sobre as águas, pereceu. Ele desviou de Jesus o seu olhar. A vida cristã verdadeira anda por sobre as águas agitadas do mar. Mas apenas quando colocamos os nossos olhos em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé e

sem Ele não somos absolutamente nada. Deus te abençoe!