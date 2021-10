Amaury Silveira reestreia em grande estilo na Super Rádio Marajoara 1.130 AM

O programa de polícia mais tradicional do Rádio Paraense reestreia nessa segunda-feira, 25, com duas horas de duração, de 11 às 13h. A “Patrulhada Cidade” agora é “Programa Amaury Silveira”, que traz a resenha dos principais assuntos do dia a dia da polícia, apresentando as histórias que acontecem a todo momento na capital paraense e também no interior do Pará. Abordará ainda outros temas voltados para a saúde, educação, cotidiano da cidade, além de fatos nacionais e internacionais que estarão em debate diariamente.



José Amaury Silveira da Silva, 71 anos, casado, 7 filhos, 51 anos de rádio jornalismo policial volta aos microfones da Super Marajoara amanhã. Ele apresentará, a partir de agora, o Programa Amaury Silveira, no estilo de “A Patrulha da Cidade”, programa que já comandou em outras oportunidades, ele que já passou pelas rádios Difusora, Liberal, Guajará e PRC-5.

“A Patrulha da Cidade tem toda uma história, já foi apresentada por nomes famosos do rádio paraense, exemplo de Adamor Filho, Paulo Ronaldo, Jota Ribamar, que já estão com Papai do Céu; Luís Eduardo Anaice e eu próprio. Agora estou de volta, com a mesma garra, com o mesmo gás para informar à população sobre os fatos violentos que acontecem na nossa cidade, o que está acontecendo, quem foi preso, quem está foragido; uma informação séria, com responsabilidade e justiça. Nesta estreia do Programa Amaury Silveira já trazemos uma entrevista com o delegado geral Walter Rezende, que vai falar sobre a prisão de um dos maiores ladrões de banco que já se ouviu falar”, explicou Amaury Silveira, que disse se sentir muito feliz em voltar à Marajoara depois do convite feito pelo ex-governador e presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, empresário e radialista Carlos Santos, juntamente com sua mulher, Dona Aline Santos.



Segundo Amaury Silveira, que começou na Rádio Difusora AM, hoje Rádio Jornal Liberal, ele não apenas apresentará o programa “A Patrulha da Cidade” de segunda a sexta-feira como também irá entrar com vídeo-flashs com reportagens quentinhas durante a programação da Super, além de, nos dois programas que o antecedem, chamar atenção para as principais manchetes que serão dadas e debatidas durante o programa.

Amaury Silveira lembra que também teve o prazer de trabalhar e passar informações para os famosos Paulo Ronaldo e Adamor Filho e que passou pela televisão, pelos jornais e que a vida, até hoje, tem sido só de sucesso.

“Todo domingo vou à missa, depois passo pelo terreiro de umbanda, faço caminhada e minhas reportagens diárias. Também estarei em todas as plataformas digitais do grupo Marajoara de Comunicação, sempre com notícias fresquinhas e em cima do lance”, explicou o jornalista, que estava longe da Super desde 1988, apesar de ter tido uma breve passagem, de madrugada, em 2019, quando migrou para uma FM de Icoaraci.

“Volto com confiança e feliz de encontrar com o público ouvinte da Super Marajoara, esta emissora lenda do rádio paraense”, disse Amaury Silveira.