Amazon dá detalhes de contratos feitos com Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães

Empresa também enfatizou que quer investir em produções nacionais para a plataforma de streaming

Os atores Lázaro Ramos e Ingrid Guimarães surpreenderam o público ao anunciarem nesta semana a saída da Globo. Ambos já assinaram com o Amazon Prime Video, que nesta quinta-feira, 23, deu detalhes do acordo firmado entre a empresa e os artistas. Tanto Lázaro quanto Ingrid assinaram um contrato de exclusividade que tem uma duração inicial de três anos. Nesse período, eles vão estrelar produções do Amazon Studios e também participarão de projetos de outras áreas da empresa como Amazon Music, Amazon.com.br e Alexa. Em nota, a empresa afirmou que a contratação dos atores é um reforço de que a Amazon está focada em produzir mais conteúdos locais para sua plataforma de streaming. Atualmente, é possível encontrar as seguintes produções nacionais no Prime Video: “Manhãs de Setembro”, “Dom”, “5X Comédia”, “Soltos em Floripa” e “Tudo ou Nada: Seleção Brasileira”.

“Nós estamos extremamente animados em anunciar esses acordos inéditos para o Amazon Studios no Brasil com dois grandes talentos como Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos. Ambos são profissionais multifacetados e criadores de conteúdos que trarão muita criatividade, diversidade e valor para Amazon Studios, reforçando nossa missão de produzir conteúdos brasileiros Originais Amazon de qualidade e que serão lançados globalmente para mais de 240 países e territórios”, comentou Malu Miranda, Head de Conteúdo Original para o Brasil do Amazon Studios. Ingrid deixou a Globo após 28 anos e, nesse período, protagonizou a série “Sob Nova Direção” e estrelou novelas como “Novo Mundo” e “Bom Sucesso”. A artista também levou mais de 20 milhões de pessoas aos cinemas com os filmes da franquia “De Pernas Pro Ar” e apresentou programas no GNT. Já Lázaro ficou 17 anos na emissora carioca e soma no currículo 15 personagens marcantes na televisão. O ator esteve, por exemplo, em novelas como “Cobras & Lagartos”, “Duas Caras”, também protagonizou séries como “Mister Brau” e estrelou filmes como “Ó Paí, Ó” e “O Homem Que Copiava”.

Fonte Jovem Pan