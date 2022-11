Amazon inclui Alexa em análise para corte de custos

Segundo o Wall Street Journal, a assistente virtual Alexa faz parte de uma análise da Amazon que considera corte de custos. Informações do jornal revelam que a linha de dispositivos Alexa teve um prejuízo de mais de US$ 5 bilhões anuais nos últimos anos. A empresa deve se concentrar em tentar adicionar novos recursos à assistente.

Um porta-voz anônimo da empresa declarou ao jornal que a equipe de liderança sênior está analisando o macroambiente atual e considerando diversas oportunidades para otimizar custos. Ele disse estar “tão otimista sobre o futuro da Alexa hoje como nunca”, e que ela “continua sendo um importante negócio e área de investimento para a Amazon”.

Amazon sofre retração em 2022 após expansão durante a pandemia.Fonte: Reprodução: Reet Talreja/Unsplash

Amazon em queda

Após registrar lucro líquido de US$ 21 bilhões e US$ 33 bilhões em 2020 e 2021, respectivamente, a companhia perdeu US$ 3 bilhões em 2022. O processo de revisão de custos atende aos interesses do CEO Andy Jassy para reduzir despesas e focar nos lucros.

Apesar de sua expansão entre o final de 2019 e de 2021, quando contratou mais de 800.000 funcionários, o negócio de varejo da Amazon vem sofrendo retração. Em 2022, as ações da empresa já caíram cerca de 43% desde o início do ano.

Fontes

Wall Street Journal