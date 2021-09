Amazon lança edição especial do Echo Studio com Billie Eilish

A Amazon fez a primeira parceria comercial com um artista para lançar um modelo personalizado de um de seus smart speakers. E a estreia foi anunciada nesta quarta-feira (22): um Amazon Echo especial para fãs da cantora norte-americana Billie Eilish.

Por dentro, o dispositivo é o mesmo com woofer de 5,25″ e 330W de potência máxima, além de um tweeter de 1″ e três alto-falantes com médio alcance de 2″. Ele possui a tecnologia de áudio espacial, o que garante maior imersão na reprodução de áudios, e pode ser conectado a outros dispositivos inteligentes e comandado pela assistente pessoal Alexa.

Eilish e a versão especial do Amazon Echo.Fonte: Amazon

A grande diferença está mesmo no visual: em vez da tradicional cor preta, o dispositivo vem em uma versão mais clara e traz uma foto da cantora. Além disso, a compra acompanha uma assinatura de seis meses gratuitos do Amazon Music, inclusive para quem já é cadastrado.

Disponibilidade

O Amazon Echo edição especial de Billie Eilish será vendido na Amazon por US$ 229,99, o que dá aproximadamente R$ 1,2 mil em conversão direta de moeda. O preço é US$ 30 acima do modelo comum e a pré-venda inicial já foi encerrada em menos de 24 horas por falta de estoque.

O Amazon Echo Billie Eilish Limited Edition tem as mesmas dimensões e funções do modelo convencional.Fonte: Amazom

A previsão de lançamento é para outubro deste ano na loja norte-americana. No Brasil, o Echo Studio original foi lançado em junho de 2020 por R$ 1,5 mil.

Fontes

Amazon