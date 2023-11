Amazônia Jazz Band homenageia a cultura negra no Theatro da Paz

O Theatro da Paz recebe hoje (20) o concerto da Amazônia Jazz Band, uma celebração da cultura negra paraense. A banda traz em seu repertório músicas que homenageiam os saberes e fazeres do povo negro, que tanto contribuíram para a construção da cultura do nosso estado.

Nesta data tão significativa como o Dia da Consciencia Negra, a intenção é não apenas celebrar a importância da cultura negra na formação do povo brasileiro, mas também propor uma reflexão profunda sobre a ancestralidade africana, essencial para a identidade do país e do Estado do Pará.

No repertório da Amazônia Jazz Band, o público contará com uma performance que mescla elementos do jazz e ritmos regionais paraenses. Será uma noite composta por músicos talentosos e reconhecidos, oferecendo uma viagem sonora única, repleta de improvisações, harmonias sofisticadas e influencias da cultura afro-brasileira.

Serviço: O concerto da Amazônia Jazz Band, acontece nesta segunda-feira (20), às 20h, no Theatro da Paz. Os ingressos serão disponibilizados no dia do evento, a partir das 9h, na bilheteria do TP e custarão R$ 2,00 (dois reais), duas unidades por pessoa/CPF e pelo site www.ticketfacil.com.br.

Foto: Divulgação