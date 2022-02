Amazônia Jazz Band interpreta músicas da Banda ‘Roupa Nova’ amanhã no Theatro da Paz 

Ainda em comemoração ao aniversário de 144 anos do Theatro da Paz e aos 117 anos do Maestro Waldemar Henrique, nesta terça-feira (22), no horário das 20h, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), realiza mais um espetáculo da Amazônia Jazz Band.

O regente Eduardo Lima, a AJB interpretará uma seleção de grandes sucessos da banda ‘Roupa Nova’. O espetáculo contará a presença do músico, Bruno Nery, da cantora lírica, Lanna Bastos e do Baterista, Yacauã Bastos.

O repertório vai incluir grandes sucessos, como “Linda Demais”, “Anjo”, “Seguindo no Trem Azul” e “Whisky a Go Go”, com o arranjo de Almir França. Outras músicas também farão parte do repertório, como por exemplo “Tank”, do Anime Cowboy Bebop; “Superstition”, de Stevie Wonder; “Um a Zero”, de Pixinguinha e outras.

Para quem desejar prestigiar o espetáculo, deve fazer a retirada de ingressos na bilheteria do Theatro da Paz ou pelo site www.ticketfacil.com.br. Os ingressos estarão disponíveis a partir das 9h da manhã do concerto e custará R$ 2,00 (dois reais) e mais um quilo de alimento não perecível.

Recomendações importantes

Para ter acesso aos espetáculos no Theatro da Paz, além do uso obrigatório e permanente de máscara, são exigidos o documento de comprovação da vacina contra a covid-19 e documentos de identificação.

Foto: Jader Paes / Agência Pará