Amber Heard pode ser excluída de todas as cenas de Aquaman 2

Após protagonizar um julgamento polêmico contra o ex-marido Johnny Depp e ser acusada de mentir, Amber Heard, que interpreta Mera no filme Aquaman, pode ter todas as cenas já gravadas para o segundo longa da franquia excluídas.

As informações são do jornalista KC Walsh, do GWW. Walsh compartilhou prints do que seria uma conversa com uma fonte de confiança de dentro dos estúdios da Warner Bros. Na mensagem, a fonte afirma que “houve uma reunião” e que a decisão foi tomada. A Warner ainda não se manifestou sobre a informação.

Em Aquaman, Amber dá vida a Mera que faz par romântico com o personagem principal do filme, interpretado por Jason Momoa. O longa deverá chegar aos cinemas em 2023.

O embate entre Amber e Depp terminou com os dois sendo acusados de difamação. No entanto, ela ficou com o prejuízo maior: foi condenada a pagar 10 milhões de dólares (R$ 47.833 milhões) ao ex-companheiro, enquanto ele terá de indenizá-la em 2 milhões de dólares (R$ 9.566 milhões).

O ex-casal foi ao tribunal após Heard acusar o ator de violência doméstica, mas não conseguiu provar a alegação. Ao fim do julgamento, que durou seis semanas, diversos internautas protestaram e pediram que ela saísse do filme.

Vale lembrar que Depp foi retirado da franquia Animais Fantásticos e Onde Habitam, no qual interpretava o vilão Grindelwald.

Fonte: Pleno News