Ambev abre mais de 300 vagas de trabalho na área de tecnologia

Se você é da área de tecnologia e está em busca de emprego, temos uma boa notícia. A Ambev, maior companhia de cerveja do Brasil, abriu 300 vagas para trabalhar nos setores de inovação e tecnologia. Os profissionais vão compor o time Ambev Tech, responsável pelo desenvolvimento de soluções para o processo produtivo da empresa.

A empresa conta com escritórios em Maringá (PR), Blumenau (SC), São Paulo (SP), Campinas (SP) e Jaguariúna (SP), mas candidatos de todo o país podem participar. A Ambev explica que as vagas poderão ser preenchidas de maneira remota, presencial ou no formato híbrido, dependendo da localização do candidato. A definição será realizada durante o processo de contratação, em conjunto com o profissional.

Além disso, o processo seletivo é totalmente online. Confira as vagas:

Desenvolvimento de software – 130 vagas

Arquitetura de software – 24 vagas

Dados & Analytics – 25 vagas

Produto/negócio – 27 vagas

Infraestrutura – 30 vagas

Design – 17 vagas

QA – 15 vagas

Agilidade – 10 vagas

DevOps – 9 vagas

Gestão – 21 vagas

Atualmente, a equipe do Ambev Tech tem mais de mil profissionais. “Estamos passando por um momento de transformação profunda e abrangente, que passa pela nossa estrutura, portfólio, comportamentos, forma como nos relacionamos com a sociedade e, também, a maneira de fazer negócios. E a tecnologia é uma peça fundamental nessa transformação”, ressalta o CTO da Ambev, Eduardo Horai.

Os interessados podem se candidatar por meio do site da empresa.

Fonte: TecMundo / Foto : Divulgação Ambev