‘Ambulancha’ do Samu, que havia sido roubada no Marajó, é encontrada em rio no Pará

A embarcação, chamada de ‘ambulancha’, tinha sido afundada por assaltantes no dia 1º de maio.

Uma força-tarefa encontrou nesta quarta (12) o barco do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Portel, cidade da ilha do Marajó. A embarcação, chamada de ‘ambulancha’, havia sido roubada no dia 1º de maio e afundada pelos assaltantes.

O crime aconteceu no rio Pacajá e um inquérito policial foi aberto para investigar o caso. A embarcação foi encontrado no rio Jabutinema, que é braço do rio Pacajá, em frente ao Igarapé Cancuera.

Após a localização da embarcação, a equipe voltou a Portel para replanejar mergulhos, amarrações e procedimentos de reflutuação da ‘ambulancha’, que deve ocorrer nos próximos dias.

Na segunda (10), o motor da embarcação foi localizado pela força-tarefa em área de mata na vila Boa Esperança, em Portel. O equipamento, avaliado entre R$70 a R$80 mil, foi devolvido à Prefeitura Municipal, assim como barco também deve ser, segundo a Segup.

O secretário de Segurança Pública, Ualame Machado, disse que embarcações das forças de segurança pública continuam auxiliando no atendimento à população, que segundo ele “não ficou desassistida”.

“A ambulância faz as remoções no interior de doentes e, desde então, estamos empenhados em elucidar os fatos e da mesma forma prestando o apoio, quando necessário”, afirmou.

A força-tarefa foi coordenada pelo Grupamento Fluvial (Gflu), da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), com equipe de mergulhadores do Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF), do Corpo de Bombeiros, em conjunto da equipe de militares da Companhia Independente Fluvial da PM (CIPFLU). A ação também teve participação do Grupamento Fluvial (GFLu), da Companhia de Policiamento Fluvial (CIPFlu) e Delegacia de Polícia Fluvial (DPFlu), além da Diretoria de Polícia do Interior (DPI) e do Grupo Tático Operacional da Polícia Militar.

Investigações

De acordo com a Segup, todos os envolvidos no assalto já foram identificados. A secretaria informou que alguns foram presos, mas não disse quantos, que outros estão foragidos e objetos roubados foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Informações sobre o caso podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelo número 181 ou pelo whatsapp (91) 98115-9181, não precisa se identificar.