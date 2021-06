“Ambulancha” é furtada da zona rural de Cametá, no Pará

A “ambulancha” que atende ribeirinhos na zona rural de Cametá, nordeste do Pará, foi furtada neste sábado (5), na localidade Torres no Cupijó. Veículo atendia região alegada do município, sendo utilizada como meio mais rápido de chegada à zona urbana da cidade para o atendimento médico.

De acordo com a Prefeitura de Cametá, ribeirinhos informaram que a ‘ambulhancha’ foi vista sendo rebocada por outra embarcação por volta das 3h da manhã.

O enfermeiro responsável registrou boletim de ocorrência na delegacia da cidade e a Polícia Civil está investigando o caso.

Fonte: G1/PA