Ambulâncias entregues pelo Estado aumentam a segurança no transporte de pacientes

As mais de 40 ambulâncias entregues pelo governo do Estado à rede de saúde dos municípios são essenciais ao atendimento e transporte de pacientes. Os veículos permitem que usuários sejam assistidos com qualidade no trajeto para a realização de procedimentos e transferências entre unidades.

Rômulo Rodovalho, titular da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ressaltou a importância dos investimentos em equipamentos na rede de saúde. “A entrega de mais de 40 ambulâncias em diversos municípios, somente em fevereiro, é um exemplo do compromisso do governo estadual com a saúde pública em todo o Pará. São ferramentas fundamentais para atender diretamente a população desses municípios e agilizar o serviço oferecido pela rede de saúde. Além disso, outros equipamentos foram adquiridos e serão entregues pelo Estado conforme forem chegando”, informou o secretário.

As ambulâncias entregues fazem parte de um investimento de R$ 2,7 milhões destinados a equipar os hospitais regionais, unidades de saúde e hospitais de referência por todo o Pará.

Para todas as regiões – Durante o mês de fevereiro foram entregues sete veículos para Belém e região Nordeste; sete para a região Sudeste; seis para a Região de Integração Tapajós, no Sudoeste; 12 para a Região Xingu, no Oeste; quatro para Redenção, quatro para Conceição do Araguaia e cinco para Xinguara, os três últimos na Região de Integração Araguaia, no Sudeste e Sul do Estado.

Em Belém, a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará também foi contemplada com uma ambulância. Norma Assunção, diretora Técnica Assistencial da unidade, comentou as mudanças no atendimento. “Essa ambulância que a Santa Casa recebeu tem uma importância muito grande, pois é do tipo UTI (Unidade de Terapia Intensiva). A Santa Casa é um hospital de alta complexidade, e agora (a ambulância) vai ajudar a fazer o transporte de nossos pacientes mais críticos de terapia intensiva e neonatal. Ela vem com uma incubadora de transporte, e isso é muito significativo porque conseguimos dar segurança no transporte desses nossos pacientes para realização de qualquer procedimento externo à instituição ou transferência”, explicou Norma Assunção.

Por Dayane Baía (SECOM)

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra