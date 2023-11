Ambulatório de Dermatologia da Uepa é reconhecido como Serviço Especializado

O Ambulatório de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa), que funciona no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), no bairro do Marco, em Belém, agora é oficialmente um Serviço de Referência Especializado em Dermatologia, reconhecido pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa).

Ao se tornar um Serviço de Referência Especializado, a Dermatologia da Uepa entrará no sistema de regulação estadual das consultas e passa a ter Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o que significa que ela passa a ser uma unidade de saúde do Estado em convênio com a Uepa.

O CNES é o sistema oficial de cadastramento de informações de todos os estabelecimentos de saúde no país, é a base cadastral do Ministério da Saúde (MS).

Na prática, dentro do orçamento estadual, o Ambulatório de Dermatologia da Universidade terá as consultas e procedimentos pagos no teto estabelecido pela Sespa. Com isso, há potencial de aumentar a demanda de consultas e a qualidade do atendimento à população. Para se ter uma ideia do alcance que poderá ser proporcionado já, no ano de 2022, a Dermatologia da Uepa/CCBS realizou mais de 8 mil atendimentos para comunidade.

“Estamos muito felizes, porque é a concretização de um sonho de todo o time da Uepa. O reconhecimento além dos muros da nossa universidade da existência do serviço. Até agora, toda a dermato/Uepa está subsidiada pela Uepa e, com a Referência, passaremos a ter consultas subsidiadas pela Sespa, aumentando assim o orçamento da dermatologia. Com isso, novas modalidades de tratamento e aumento da qualidade do serviço podem ser alcançadas”, disse a professora e coordenadora do serviço de dermatologia da Uepa, Regina Carneiro.

A pele é o maior e mais visível órgão do corpo humano e a dermatologia da Uepa atua no tratamento de dermatoses de todas as naturezas. Entre os demais atendimentos, realiza diagnóstico e tratamento de câncer de pele, hanseníase, vitiligo, cirurgias dermatológicas, tricoscopia, dermatoscopia, dermatologia pediátrica; uso de medicações imunobiológicas para psoríase e hidradenite supurativa; crioterapia; fototerapia, que é utilizada no tratamento de vitiligo, podendo também ser utilizada em outras doenças como psoríase e líquen plano, entre outros serviços. Todos são ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Atendimentos

A Coordenação do Serviço de Dermatologia da Uepa oferta consultas também para servidores da Universidade do Estado do Pará. São disponibilizadas seis vagas semanais. O perfil principal dos pacientes deve ser: portadores de doenças dermatológicas de natureza infecciosa, inflamatória e neoplásica. Não são disponibilizadas vagas para procedimentos cosmiátricos (estéticos). O agendamento prévio é realizado no Núcleo de Apoio ao Servidor (NAS), pelo email nas.uepa@gmail.com ou pelos telefones (91) 98895-5990 ou 3131-1768.

Serviço

O serviço de Dermatologia da Universidade do Estado do Pará (Uepa/ CCBS) fica no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, no Campus II, na travessa Perebebuí, 2623, no bairro do Marco, em Belém.

Os atendimentos para toda a população são marcados a partir de encaminhamento médico por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Pará.

Texto de Diane Maués / Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação