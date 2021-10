AMD divulga datas para correção das falhas de CPUs no Windows 11

Depois de confirmar na semana passada que suas CPUs AMD Ryzen estavam mostrando quedas no desempenho de até 15% ao rodar no Windows 11, a AMD declarou quando as correções serão disponibilizadas aos usuários.

De acordo com o site Wccftech, o problema de comunicação do sistema UEFI CPPC2 com o sistema operacional já foi solucionado. Um novo driver encontra-se em processo de lançamento e deverá ser liberado ao público através de disponibilidade geral (GA) diretamente no site da empresa no dia 21 de outubro. Em alguns casos, a AMD poderá até enviar o programa aos usuários mediante solicitação.

Problema de latência do cache L3

O problema do cache L13 será corrigido através de uma atualização do Windows 11. (Fonte: Microsoft/Reprodução.)Fonte: Microsoft

Um pouco mais complicada, por envolver interações com a estrutura do Windows 11, a questão da latência do cache L3, que impacta negativamente o desempenho de games da família eSports, também foi resolvido pela Microsoft, embora a correção não tenha sido incluída na primeira atualização do novo sistema operacional, liberada ontem.

Segundo o Wccftech, o problema de latência do cache L3 será corrigido como parte de uma atualização que será liberada pela Microsoft no dia 19 de outubro. Com essas duas atualizações, espera-se que as falhas de desempenho verificadas no Windows 11 ao rodar processadores Ryzen da AMD estejam definitivamente resolvidas.

O Windows 11 está disponível para download como upgrade gratuito para usuários do Windows 10 com PCs que atendem os requisitos do novo software. A empresa também já permite a criação de mídias de instalação — veja como baixar o sistema aqui.

Fontes

Wccftech