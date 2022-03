Ame Digital lança empréstimo online de até R$ 4 mil para negativados; cashback de até 5%

A Ame Digital está com cashback de 5% em empréstimos de R$ 150 a R$ 4 mil. A promoção também vale para os negativados. A contratação é 100% online. Os interessados podem simular o empréstimo por meio do site e também do app da Ame Digital.

A financeira ainda garante que o crédito fique disponível na conta do cliente em um dia útil depois da contratação. No caso do empréstimo de até R$ 4 mil, o parcelamento pode ser feito em 36 vezes.

Empréstimo com cashback

A campanha de empréstimo com cashback é parte da ação “Semana do Microcrédito”. Os clientes podem contratar o empréstimo de forma rápida e simples. E é tudo online.

De acordo com a Ame Digital, a ação quer facilitar o acesso ao crédito, inclusive para pessoas negativas. A medida também deve atrair mais clientes para a instituição financeira. Apesar do anúncio de empréstimo para negativados, a Ame Digital não disse qual será a taxa de juros. Mas, antes de contratar, é possível fazer uma simulação para conferir se os valores cabem no orçamento.

Além do empréstimo com cashback, no site da Ame Digital os interessados conferem outras linhas disponíveis para contratação. Tem empréstimo com garantia de veículos que chega a R$ 150 mil e até 60 meses para pagar. Outra linha disponível é o empréstimo com garantia de imóvel, com liberação de até R$ 3 milhões em 240 vezes.

A Ame Digital garante opções de empréstimos personalizados de acordo com as necessidades de cada cliente e empresa. Por isso, os empréstimos podem ser com ou sem garantia.

Dessa forma, para pedir o empréstimo é só acessar o site ou o app da Ame Digital. Na opção “Empréstimos” você confere qual a melhor opção para o que você precisa. Pode fazer a simulação e só depois preencher com os dados pessoais. Feito isso é só aguardar a aprovação e seguir as demais orientações para finalizar a contratação.

Fonte: editalconcursosbrasil / GABRIELA PENHA

Foto: Reprodução amedigital