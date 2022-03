Ameaças, cartas e telefonemas: entenda a morte de Ilana Kalil

Nutricionista foi encontrada sem vida em sua casa, em São Paulo, na madrugada da última segunda-feira (14/3)

Na madrugada da última segunda-feira (14/3), a nutricionista Ilana Kalil foi encontrada morta em sua casa, em São Paulo. A morte da esposa do ginecologista Renato Kalil está sendo investigada como suicídio. Entenda todo o caso.

Segundo fontes ouvidas pelo Metrópoles, a instrumentadora cirúrgica já vinha apresentando sinais de depressão, mas tudo teria se intensificado quando a família passou a receber ameaças na web, após Renato ser acusado de violência obstétrica e abuso sexual.

Médico Renato Kalil, obstetra acusado de abuso sexual e obstétricoDivulgação

Ilana e Renato KalilReprodução/Instagram

Renato e Ilana KalilReprodução

Os ataques recebidos pela família teriam impactado gravemente a saúde mental de Ilana, que defendeu o marido na época das acusações. Ainda segundo as fontes ouvidas pelo Metrópoles, a nutricionista teria escrito uma mensagem suas filhas. Além disso, ela também telefonou para o marido, que também estava em casa, mas em outro local. Após falar com ele, Ilana teria, segundo a hipótese principal do caso, atirado em si mesma na cabeça.

Horas antes de morrer, a nutricionista publicou um story do Instagram onde afirmou que foi censurada. “Fui censurada de novo. E lá vai… Quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. E viva a ditadura”, escreveu. O contexto da publicação, no entanto, não foi esclarecido.

A Polícia de São Paulo investiga o caso, que, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado, terá os detalhes preservados.

Ilana e Renato KalilReprodução Instagram