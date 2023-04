América e Fluminense abrem edição 2023 do Brasileiro

Rádio Nacional transmite confronto a partir das 16h

América-MG e Fluminense medem forças a partir das 16h (horário de Brasília) deste sábado (15) no Independência, em Belo Horizonte, na partida que abre a edição 2023 do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite o jogo ao vivo.

O América-MG chega ao confronto alternando bons e maus resultados nas últimas semanas. Chegou à final do Mineiro, mas depois foi derrotado pelo Atlético-MG na decisão. Além disso, goleou o Peñarol (Uruguai) por 4 a 1 na sua estreia na Copa Sul-Americana e bateu o Nova Iguaçu por 2 a 1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na estreia do Brasileirão e jogando em casa, o Coelho espera um bom resultado.

Já o Fluminense vive um momento iluminado na temporada. A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz conquistou o Campeonato Carioca com uma inesquecível vitória de 4 a 1 sobre o Flamengo. Além disso, na primeira rodada da Copa Libertadores venceu o Sporting Cristal (Peru) de virada por 3 a 1 e na Copa do Brasil bateu o Paysandu por 3 a 0 no primeiro jogo da terceira fase.

As últimas atuações do time têm empolgado a torcida, que desde a chegada do lateral-esquerdo Marcelo não sabe o que é perder. Nos três primeiros jogos, o multicampeão pelo Real Madrid marcou um gol (o primeiro do Fla-Flu, que abriu as portas para a goleada tricolor) e desfilou seu futebol com passes lindos e jogadas elegantes. Além disso, a equipe das Laranjeiras conta com o artilheiro do Brasil no ano, o argentino Germán Cano, que já anotou 18 tentos.

No histórico do confronto, há equilíbrio entre os clubes. O América-MG tem uma ligeira vantagem com seis vitórias. O Fluminense venceu quatro partidas e outras seis acabaram empatadas.

Por * Agência Brasil – Rio de Janeiro