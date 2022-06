América-MG X Ceará | Brasileirão Série A | 08.06.2022

Nesta quarta-feira (8) o América-MG e Ceará se enfrentam no Estádio Independência, em Belo Horizonte, a partir das 19h. a partida é valida pela 10° rodada do Campeonato Brasileiro.

O América-MG vem de uma vitória contra o Cuiabá e também no Independência, por 2 a 1. A equipe é o quinto na tabela com 14 pontos, se a equipe vencer o Ceará e os adversários empatem no Couto Pereira, ou o São Paulo vença, o América garante vaga no G-4.

Já o Ceará esta na 15° posição na tabela somando um total de 10 pontos. Durante o campeonato Brasileiro o Ceará não perde há cinco jogos, com quatro empates e uma vitória. Se a equipe vencer pode ficar de fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo no canal da A Província do Pará.

Foto: Divulgação