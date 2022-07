AMÉRICA-MG X PALMEIRAS |BRASILEIRÃO SÉRIE A | 21.07.2022

Na noite desta quinta-feira (21), a América-MG e Palmeiras se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão, a partir das 20h ( horaria de Brasília) no Estádio Raimundo Sampaio “Arena Independência”, em Belo Horizonte. A partida terá a cobertura ao vivo pelo canal de A Província do Pará.

O América que já esta garantido nas quartas de finais da Copa do Brasil, o América vem de uma derrota para o Bragantino, em casa. O resultado provocou a queda do time para a zona do rebaixamento.

Já o Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileirão, com 33 pontos, apenas 1 ponto separa a equipe do Corinthians. A equipe vem de uma vitória sobre o Cuiabá, no Allianz Parque, dando um fim na sequencia de três jogos sem ganhar.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação