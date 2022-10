Americana é levada à emergência após preenchimento labial

O que era para ser um procedimento simples acabou virando uma dor de cabeça para a americana Basia Query. A moradora de Las Vegas, em Nevada, nos Estados Unidos, teve uma forte reação alérgica após se submeter a um preenchimento labial e acabou indo parar na emergência.

Basia compartilhou o ocorrido no TikTok e o vídeo viralizou na rede social, com mais de 17,6 milhões de visualizações até a tarde desta terça-feira (25).

No início, tudo parecia bem. A americana já havia passado pelo procedimento outras duas vezes com a mesma profissional. Ela, inclusive, havia tirado uma selfie no espelho feliz com o resultado. Os lábios estavam levemente inchados e vermelhos, como normalmente ficam após a intervenção.

Poucas horas depois, incharam exageradamente e ela teve que ser levada a um hospital. Lá, Basia Query descobriu o motivo do problema. “Descobri que sou alérgica a lidocaína (anestésico local). Nunca tinha usado antes”, explicou a americana em um vídeo postado ontem. Segundo ela, nas outras duas vezes em que ela realizou o procedimento, a profissional responsável não havia usado a substância.

Nos comentários, os internautas resolveram fazer piadas sobre a situação. Houve quem comparasse a jovem a Fungus, personagem da animação “Monstros S.A.”.

Em um vídeo publicado na segunda-feira, dois dias após o preenchimento, Basia postou um novo vídeo para atualizar seus seguidores sobre o seu quadro. Os lábios ainda não se recuperaram 100%, embora tenham desinchado significativamente. A boca, no entanto, está machucada “por todo lado”.

Fonte: IG Mulher/Foto: REPRODUÇÃO/TIKTOK