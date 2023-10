Americanas fecham 21 lojas entre agosto e setembro deste ano

As Lojas Americanas, atualmente em recuperação judicial, desligaram 1.131 funcionários e fecharam 21 estabelecimentos entre agosto e setembro deste ano. Os números fazem parte do relatório de acompanhamento mensal divulgado pelos administradores judiciais da varejista e foram enviados neste domingo (1°) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

As informações dos administradores judiciais apontam que as Americanas possuem 1.785 unidades ativas, com 88 lojas fechadas nos últimos 12 meses. O número de clientes ativos, por sua vez, caiu 12,8% em agosto, na comparação com dezembro de 2022. O dado se refere aos clientes que realizaram pelo menos uma compra ou interação com a varejista.

Ao final de agosto, o caixa disponível da Americanas era de R$ 1,552 bilhão, ante R$ 3,726 bilhões em setembro do ano passado, o que representa uma redução de 58,3%. Por outro lado, a dívida da empresa subiu 5,6% entre janeiro e agosto de 2023, e saltou para R$ 20,644 bilhões.

No começo de 2023, veio a público um rombo contábil bilionário nos balanços financeiros da Americanas, estimado inicialmente em R$ 20 bilhões. Nos últimos meses, uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi instalada na Câmara para investigar o episódio, mas ela chegou ao fim sem apontar os responsáveis pela suposta fraude.

Fonte: Pleno News/ Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil